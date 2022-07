Ilary Blasi, dopo l'addio a Totti modificato un noto spot pubblicitario?

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbe portato nei giorni scorsi una nota azienda di ammorbidenti a modificare uno spot pubblicitario che ha come protagonista proprio la conduttrice televisiva. Nella pubblicità la showgirl interpreta il ruolo di una mamma casalinga intenta a promuovere il prodotto per il bucato. Ed in un momento si sente pronunciare la seguente frase: "Lenor ammorbidente e perle insieme...Un matrimonio perfetto".