Totti, l'ex fidanzato di Noemi su tutte le furie: lo sfogo di Apicerni

Gianfranco Apicerni non ci sta. L'ex tronista di Uomini e Donne è finito suo malgrado al centro del caso del momento, quello della storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, per via della relazione che ha avuto in passato con la romana. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Di Più Tv, che ha riportato alcune dichiarazioni di Apicerni, oggi postino a C'è posta per te. Dichiarazioni che, a quanto pare, non sarebbero mai stata rilasciate dal diretto interessato, che è così sbottato sui social network.