'Mi chiamo Francesco Totti', il docufilm sull'ex capitano della Roma fa il boom di ascolti

L'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scatenato la curiosità e l'interesse di molti nei riguardi della celebre coppia dello showbiz. Il traino di gossip che si è scatenato nelle ultime settimane sull'ex Capitano della Roma e sulla conduttrice Mediaset ha portato Rai 1 ad anticipare la messa in onda del documentario sulla vita del giocatore dal titolo ' Mi chiamo Francesco Totti'.

Il successo del docufilm su Totti

Decisione che, stando ai risultati Auditel, pare sia stata azzeccata. Sono stati 1.840.000 i telespettatori, pari ad uno share del 14,29%, a seguire il docufilm su Francesco Totti. Non c'è quindi paragone con i dati ottenuti dalla rete concorrente, che con The Ride- Storia di un campione su Canale 5 ha ottenuto 1.566.000 spettatori, con uno share del 12.18%. La vita della leggenda del calcio italiano ha quindi catalizzato l'attenzione di molti, e non solo tifosi.