Totti, Ilary e Noemi alla stessa cena: emergono nuovi dettagli scomodi

Clamoroso retroscena sul triangolo del momento, quello che vede protagonisti Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dagospia porta a galla una serata alla quale hanno preso parte tutti e tre. Lo scorso ottobre Totti e Ilary sono stati invitati a cena ad un ristorante in zona Monteverde. Il locale è di proprietà di Andrea Battistelli, che in passato ha partecipato a Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti. Alla stessa festa era presente, qualche tavolo più in là, anche Noemi.

Il ruolo di Alex Nuccetelli

"Alla serata in questione tutto avveniva sotto lo sguardo vigile del vivace e loquace Alex Nuccetelli, il pr romano ex marito di Antonella Mosetti e body builder, lui che avrebbe fatto conoscere vent'anni fa Ilary e Francesco. Lui che avrebbe favorito la conoscenza tra Noemi e il Pupone. Lui che rilascia interviste su giornali e in tv", fa notare Dagospia che sottolinea che il video è ancora presente sull'account Instagran di Alex. E poi ancora: "Proprio Nuccetelli aveva scelto di immortalare la serata, un video di circa due minuti. Qualche passo di danza e un taglio al video, un piccolo montaggio, la telecamera inquadra l'altra parte della sala: una bionda è in piedi che balla 'O surdato 'nnammurato. È Noemi Bocchi".

La scelta di Alex Nuccetelli

"Dando per scontato l'estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di "montaggio" al video?", conclude Dagospia. In effetti nel filmato si vedono perlopiù Ilary e Totti e il resto delle inquadrature sono tutte per Noemi, che per l'occasione indossa un vestito con spacco inguinale e stivali alti. Al momento nessuna replica è arrivata da parte di Alex Nuccetelli, che in queste settimane ha rilasciato diverse interviste sulla separazione tra Totti e Ilary.