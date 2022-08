"Noemi Bocchi si sta facendo un bagnetto vicino casa di Ilary": l'ultimo gossip su Totti

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a movimentare questa calda estate 2022. Dopo aver letto di un avvicendamento dei due ex coniugi nella lussuosa dimora di Sabaudia, a lanciare l'ultimo gossip sull'ex coppia è stato Dagospia, dove si legge: "Avvisate Ilary Blasi: Noemi Bocchi si sta facendo un bagnetto al Circeo, a 1km o poco più dalla casa di Sabaudia dove l'ex Letterina si sta leccando le ferite dopo la fine della relazione con Totti". Ma non è tutto perché in riferimento allo scatto della presunta nuova parner dell'ex calciatore giallorosso, il portale chiosa scrivendo: "La foto della bombastica nuova fiamma del 'Capitano' che esce dall'acqua manco fosse Ursula Andress".