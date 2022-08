ROMA - La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, oltre ad aver riempito i rotocalchi, adesso potrebbe sbarcare anche in televisione. Alcuni programmi televisivi si starebbero contendendo la presentatrice dell'Isola dei Famosi per un'intervista a 360° sulla fine della storia con la leggenda giallorossa. Ad oggi non ci sono indicazioni da parte della Blasi anche se i rumor di corridorio vedrebbero "Belve" di Francesca Fagnani e "Verissimo" dell'amica Silvia Toffanin in prima fila.