"Totti e Noemi hanno un accordo": il rumor

Totti e Noemi: quando uscirebbero allo scoperto?

Secondo Il Messaggero, che ha pizzicato i due in vacanza su litorale romano, il giallorosso e la sua presunta nuova compagna avrebbero un patto: tenere segreta la relazione fino alla definizione delle pratiche della separazione con Ilary Blasi. Solo in quel momento, la coppia potrà viversi alla luce del sole. Nello scorso numero del settimanale Chi si sono viste nuove foto del Pupone uscire dalla casa romana della Bocchi, prima che il Capitano si trasferisse a Sabaudia nella sua lussuosa dimora.

Noemi in vacanza al Circeo

Il gossip riporta inoltre che Noemi avrebbe rinunciato alle sue consuete vacanze in Sardegna per restare vicino a Totti, prendendo in affitto un appartamento in residence nelle vicinanze della località balneare. Sempre le indiscrezioni che circolano in rete riferiscono che la Bocchi sia stata vista salire su uno yacht ormeggiato al largo, dove è rimasta per diverse ore, prima di far ritorno al residence.