Ilary Blasi torna su Instagram: il viaggio continua con Isabel

Dopo qualche giorno di assenza da Instagram, Ilary Blasi è tornata a condividere nuove stories. Nonostante il granitico silenzio in cui sia la conduttrice si è trincerata dopo la separazione da Franceso Totti , la showgirl ha reso partecipi delle sue vacanze e dei suoi tanti spostamenti i suoi più do due milioni di follower. Dopo il viaggio in Tanzania, le settimane di relax al mare a Sabaudia, la gita sulle Dolomiti ed il ritorno alle origini a Frontone, per l'ex lady Totti è la volta di un una nuova avventura .

Ilary e Isabel in viaggio

Mentre l'ex Capitano giallorosso ha scelto di passare le sue vacanze a Sabaudia con i figli, l'estate 2022 per Ilary è più movimentata che mai. Nelle scorse ore la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso delle immagini in cui la si vede scendere la scaletta di un aereo insieme alla figlia Isabel, che poi si è dolcemente addormentata sul grembo della madre in auto. Per le sue vacanze con la figlia più piccola, la Blasi ha scelto una località di mare. La showgirl non ha fornito alcun ulteriore dettaglio su dove si trovi al momento.