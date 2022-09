Selvaggia Lucarelli contro Totti: il duro attacco dopo l'intervista su Ilary

Sta suscitando clamore l'intervista rilasciata da Francesco Totti, nella quale rivela alcuni dettagli prima d'ora sconosciuti circa la rottura del matrimonio con Ilary Blasi, durato circa 17 anni. "Non sono stato io il primo a tradire" è sicuramente uno dei passaggi focali: l'ex storico capitano della Roma, tacciato quale primo responsabile della separazione con la nota showgirl a causa della relazione con Noemi Bocchi, ha voluto condividere pubblicamente "lo shock", come da lui stesso definito, vissuto negli scorsi mesi. La mossa, però, non è piaciuta a Selvaggia Lucarelli, che si mostra spesso pungente sui social e sicuramente mai banale.