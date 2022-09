Ilary, Alessia e le parole di Totti: amica, parrucchiera e confidente

Francesco Totti ha ufficialmente rotto il silenzio sulla separazione da Ilary Blasi scatenando un vero e proprio terremoto. L'ex attaccante della Roma ha rilasciato al Corriere della Sera un'intervista ricca di dettagli e aneddoti, nella quale ha assicurato di essere stato il primo ad essere tradito. Ma c'è di più: il Capitano ha messo in mezzo una terza persona, Alessia Solidani , la parrucchiera nonché una delle poche e fidate amiche della conduttrice Mediaset. A detta di Totti era l'hair stylist a intercedere tra Ilary e il suo presunto amante (la cui identità è ancora avvolta nel mistero) in modo che non ci fossero prove evidenti della presunta tresca. "Le ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica", ha confidato Francesco.

Chi è Alessia Solidani, l'amica di Ilary Blasi

Alessia Solidani è una talentuosa e apprezzata coiffeur. Su Instagram conta oltre 65mila follower e non è difficile trovare video e foto con personaggi famosi. Non solo Ilary Blasi: l'hair stylist si occupa anche dell'immagine di Michelle Hunziker, Sabrina Ferilli, Laura Chiatti, Eleonora Pedron e tante altre star dello showbiz italiano. Alessia è a capo di alcuni saloon di bellezza sparsi per la Capitale, tutti di gran successo. Alessia e Ilary sono amiche da tanti anni: pare che sia una delle poche amiche fidate della Blasi (che non frequenterebbe al di fuori dell'ambiente televisivo nessuna collega ad eccezione di Silvia Toffanin). Le due si mostrano spesso insieme sui social network: le ultime storie su Instagram risalgono a qualche giorno fa, quando la Solidani ha pranzato con l'ex signora Totti all'Hotel De Russie.