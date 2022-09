Francesco Totti festeggia il compleanno con Noemi Bocchi e i figli

Primo compleanno da separato ma non da single per Francesco Totti. Per festeggiare i suoi 46 anni l'ex calciatore della Roma ha organizzato una festa privata con la nuova fidanzata Noemi Bocchi, i figli Cristian, Chanel e Isabel e alcuni vecchi amici che ha ritrovato nell'ultimo periodo. Una cena intima, come riportano le fonti del Messaggero e del Corriere della Sera, a base di pesce, in un ristorante di fiducia. Per la prima volta dopo venti anni il Pupone ha spento le candeline senza accanto l'ormai ex moglie Ilary Blasi. Da poco sono state avviate le pratiche della separazione ma tra i due i rapporti restano piuttosto gelidi.