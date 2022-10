Le nuove foto di Totti e Noemi: la festa nel ristorante dove chiese a Ilary di sposarlo!

Manca ancora l'accordo

Gli avvocati di Totti e Ilary stanno lavorando per trovare un accordo sulla separazione. I legali della Blasi hanno assicurato che la conduttrice non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per sé. Il nodo da sciogliere, invece, riguarderebbe l'assegno per il mantenimento dei figli, giudicato troppo basso per consentire loro di continuare a vivere come hanno fatto finora. La presentatrice dell'Isola dei Famosi, inoltre, non avrebbe chiesto la proprietà di alcuna casa.