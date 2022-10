Totti e Ilary, ecco quanto vale la collezione di Rolex

ROMA - Si è tenuta oggi la prima udienza per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due coniugi non erano presenti, ma hanno lasciato spazio ai rispettivi avvocati di fronte al giudice Francesco Frettoni, della settima sezione civile del Tribunale di Roma. All'ordine del giorno le denunce per sottrazione di beni di lusso e le richieste di riaverli indietro.