Totti fa il primo passo con Ilary nella questione borse e Rolex: il suo gesto

C'è stato un primo passo per un accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti . L'ex capitano della Roma e la showgirl stanno vivendo una complicata separazione, tra scandali, accuse e udienze in tribunale. Sembra però che l'ex numero 10 giallorosso abbia deciso di fare un primo passo verso un possibile accordo, con un gesto sulla questione delle borse .

Totti e le borse: il gesto per Ilary

Totti ha infatti deciso di restituire tutte le borse (griffate Chanel, Hermés, Gucci, Dior) presenti nella maxi-villa all’Eur a Ilary Blasi. Il gesto dell'ex capitano però non ha avuto gli effetti sperati: la Blasi vuole comunque portare la questione in tribunale ed ha deciso di tenere i Rolex di Totti presenti nella cassetta di sicurezza della banca. Non è stata scongiurata, dunque, la separazione giudiziale, con una nuova udienza che dovrà essere fissata.