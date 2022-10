Ilary Blasi, notte horror con gli amici mentre Totti è ad Abu Dhabi

Un Halloween da brividi per Ilary Blasi, che ha scelto l'Escape Room di Roma per festeggiare il weekend in compagnia degli amici. Con Francesco Totti impegnato ad Abu Dhabi, la presentatrice ha affrontato le spaventose prove insieme alla sorella Silvia e altri amici. Tra urla e brividi di terrore, la serata si è conclusa nel migliore dei modi, come testimoniano le storie pubblicate sui social. L'obiettivo del gioco è quello di risolvere una serie di indizi e trovare la via d'uscita al percorso, che permette di vincere. L'ultima volta con Ilary c'era anche l'ex capitano della Roma: i due avevano festeggiato nel 2020 proprio nello stesso posto il 36esimo compleanno della conduttrice dell'Isola dei Famosi.