Totti e Ilary in tribunale: borse e Rolex, tutto quello che c'è da sapere

Oggi pomeriggio Francesco Totti e Ilary Blasi saranno in tribunale per la seconda udienza che riguarda la questione Rolex (sembra presi da lei e dal padre) e borse (prese per ripicca dall'ex numero 10). I due sono attesi, di persona, intorno alle 14 perché il Giudice vorrebbe vederli in udienza ed è prevedibile che ci sarà folla di cronisti e, forse, curiosi.

Rolex e borse, tutto quello che c'è da sapere

L'udienza non riguarderà la separazione, per quella appuntamento in primavera. Totti sarà difeso dal suo storico legale, l'avvocato Antonio Conte, per Ilary invece ci sarà l'avvocato Alessandro Simeone. Le borse e le scarpe della conduttrice tv sono state ritrovate nella Spa della villa dell'Eur, della collezione di orologi di Totti (stimata nel valore di un milione di euro) non c'è, invece, traccia. Ad assistere l'avvocato Conte ci sarà anche Adriana Boscagli, che ha assistito Conte anche nel divorzio De Rossi.