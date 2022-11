Tiberio Timperi attacca Ilary Blasi: "Una caciottara"

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco in tv. Se n'è parlato anche a Unomattina in famiglia, dove il conduttore Tiberio Timperi non ha esitato a stroncare la collega di Mediaset. Durante la rassegna stampa curata da Gianni Ippoliti si è parlato dell'ultimo incontro tra Totti e Ilary in tribunale, dove si è discusso del caso dei Rolex del Capitano. "Trattenere gli orologi è veramente cheesy, da caciottari", ha affermato Timperi senza mezzi termini. “Cheesy”, nel gergo comune, si usa per definire una persona “senza stile”, “scadente” e anche “sciocca”. Come reagirà Ilary a questo attacco frontale?