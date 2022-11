Ilary Blasi in tribunale: "Ecco perché ho preso i Rolex di Totti"

Il settimanale Chi ha svelato nuovi retroscena sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A quanto pare i rispettivi avvocati starebbero facendo il possibile per trovare un accordo prima di marzo 2023, senza finire di nuovo in tribunale e creare l'ennesimo processo mediatico. Di recente gli ex coniugi si sono rivisti davanti al giudice per dare la loro versione dei fatti sull'ormai famigerato caso dei Rolex rubati.

La versione di Ilary sui Rolex di Totti Secondo la versione della conduttrice, gli orologi in questione sarebbero quattro oggetti preziosi e non una collezione milionaria come si era ipotizzato inizialmente. I Rolex sarebbero stati un dono di Totti all'ex moglie, che ne avrebbe ripreso possesso "perché ci teneva che quegli orologi rimanessero a lei e ai figli”. Sempre Chi fa sapere che "alla fine dell’udienza si è aperto uno spiraglio di pace".