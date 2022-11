Totti e i gioielli di Noemi: il retroscena sull'anello e Ilary Blasi

L'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato suggellato da un prezioso anello da 55 carati che la flower designer romana ha sfoggiato a Dubai, in occasione del primo red carpet di coppia con l'ex calciatore. Come riporta il settimanale Chi, il pegno d'amore sarebbe stato acquistato dal Capitano nella stessa gioielleria in cui era solito fare regali per l'ex moglie Ilary Blasi. Non solo, secondo una testimonianza raccolta dalla rivista "l'ordine dell'anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti, che ha detto di aver iniziato a frequentare Noemi dopo Capodanno".