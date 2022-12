Totti e Noemi, la casa nuova è pronta: cosa hanno detto agli amici

Tutto pronto per la nuova vita di Francesco Totti accanto a Noemi Bocchi. In questi giorni la coppia è alle prese con il trasloco nella nuova abitazione a Roma Nord, come testimoniano le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi. Totti e Noemi hanno scelto un attico con super attico. Nelle immagini si vede la ditta di traslochi che porta alcuni mobili della vecchia casa della Bocchi a quella dove sta per trasferirsi col Pupone. La flower designer è in compagnia del padre e di alcuni tecnici che prendono le misure. Presente pure l'ex marito di Ilary Blasi, insieme ad un amico.