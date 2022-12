Ilary, i segreti del primo pranzo in famiglia con Bastian. E intanto Totti...

Primo pranzo in famiglia per Ilary Blasi e il nuovo compagno Bastian . Mancavano i due figli maggiori della conduttrice, Cristian (17 anni) e Chanel (15), ma intanto Isabel (6 anni) in vacanza con la mamma ha avuto modo di conoscere l'uomo che ha restituito il sorriso all'ex signora Totti. Con loro anche Michelle Hunziker e altri amici. Ilary sta sciando, si rilassa alla Spa, si gode il nuovo amore e la figlia più piccola, sempre con un occhio alla linea: ieri tutta la comitiva è andata a pranzo nel rinomato ristorante di St Moritz Salastrains dove sembra che Bastian abbia ordinato dei crauti mentre Ilary e Michelle una semplice bresaola con formaggio. Per tutti un bicchiere di vino.

Totti e Ilary, niente udienza sui Rolex e le borse

Al contrario di quanto trapelato in un primo momento, sembra che sia stata rinviata la nuova udienza in programma il 12 dicembre sulla questione Rolex-borse. Mentre gli avvocati di Totti e di Ilary sono al lavoro per evitare la separazione giudiziale e trovare un accordo (sempre più probabile), lo storico capitano della Roma si prepara a volare in Qatar per la finale del Mondiale. Con o senza Noemi? La risposta nei prossimi giorni...