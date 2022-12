Totti e Noemi, la famiglia si allarga. Ecco perché

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una famiglia (allargata) a tutti gli effetti. La coppia ha iniziato da poco la convivenza a Roma Nord e i rispettivi figli vanno molto d'accordo. Ora il clan si è arricchito di una dolce new entry: Simba . Come fa sapere il settimanale Nuovo, che ha paparazzato Noemi fuori da una clinica veterinaria, la 34enne ha di recente ricevuto dal Capitano un piccolo bulldog francese . Il quattrozampe è simile a quello che Totti e Noemi hanno regalato un mese fa a Cristian, il primogenito di Francesco e Ilary Blasi, per il suo compleanno e che il ragazzo ha chiamato Tyson.

L'ultimo regalo di Totti per Noemi Bocchi

Come fa sapere la rivista Francesco Totti non avrebbe badato a spese pur di far felice la sua Noemi Bocchi, la donna che gli ha ridato il sorriso dopo la fine travagliata del suo matrimonio con Ilary Blasi. Generalmente un bulldog francese, se proveniente da allevamenti certificati e dotato di pedigree, può arrivare a costare anche tremila euro. L'amore per gli animali è una delle tante cose che Totti e Noemi hanno in comune, insieme alla passione per la Roma e per il padel. Per la flower designer un nuovo dono da parte di Totti dopo il prezioso anello che ha sfoggiato in occasione del primo red carpet a Dubai. Un diamante a cuore da ben 300mila euro.