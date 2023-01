Chanel Totti in bikini in vacanza: le foto che dividono i social

Chanel Totti, 15 anni e mezzo, tra Instagram e Tik Tok, è ormai una piccola star dei social. Per cui ci sta che ogni movimento, ogni foto e ogni video sia vivisezionato e faccia discutere. Sta succedendo anche adesso che la ragazza, con il padre, Noemi Bocchi e il fratelli Cristian e Isabel, è in vacanza in crociera ai Caraibi. Chanel pubblica foto in bikini o con i pantaloni a vita bassa, e pancia scoperta, per cui hli haters si scatenano: "Sei tutta rifatta", "Ma mamma e papà che dicono", sono solo alcuni dei commenti che si trovano in rete.