Scommesse, le indiscrezioni su Totti? La replica durissima di Ilary: "Io non c'entro niente!"

Ilary Blasi non ci sta. Se, da una parte, continua a pubblicare foto e video delle sue vacanze in Thailandia, dall'altra risponde a tono a chi l'accusa, più o meno velatamente, di essere stata parte in causa nella fuga di notizie in merito all' indagine dell'Antiriciclaggio sui conti di Francesco Totti .

Totti e le scommesse, la dura replica di Ilary

Queste le sue parole: ''In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione, l'avvocato Alessandro Simeone, nell'interesse della signora Ilary Blasi, precisa - in una nota - che la propria assistita nulla sapeva dei movimenti di denaro da e per l'estero evidenziati nell'inchiesta del quotidiano "La verità" e segnalati come sospetti dagli organi competenti'. E' dunque impossibile - continua l'avvocato a nome di Ilary Blasi - che le notizie siano state fatte trapelare dalla signora Blasi, come malignamente ipotizzato nel tentativo maldestro di coinvolgerla in eventi a cui è estranea. D'altra parte, i conti oggetto di segnalazione erano di pertinenza esclusiva del signor Totti e la moglie, con la fiducia che contraddistingue ogni solido rapporto matrimoniale, non ha mai effettuato su di essi alcun tipo di controllo''.