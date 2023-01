Totti e i Rolex venduti a Montecarlo: "Non so di chi c... siano"

Al centro della prima puntata del 2023 di 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, in onda su La 7, Francesco Totti e i suoi famosi Rolex. Nello specifico si parlerà di alcuni orologi che, secondo quanto spifferato da Dagospia, avevano sul retro l'incisione "Totti" e sarebbero stati venduti a Montecarlo nell'estate del 2020 a 15mila euro l'uno. In un audio esclusivo si sente la voce dell'ex giocatore che assicura: "Non so di chi siano quegli orologi...Chi ca*** s'è mai venduto niente? Qualcuno gli avrà fatto mettere sopra il mio nome".