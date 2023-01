Chanel, video su TikTok con Totti e “Unica”: boom di like e commenti!

Totti e Chanel: una frecciatina a Ilary Blasi

Per qualcuno una frecciatina a Ilary Blasi, che non avrebbe più alcun rapporto con l'ex marito (pare che la conduttrice comunichi con Totti solo via WhatsApp per questioni inerenti i tre eredi); per altri follower un semplice gioco tra padre e figlia e nulla più. C'è poi chi ha commentato: "Poverino, cosa deve sopportare". Decisa la replica di Chanel Totti: "È il più fortunato del mondo ad avere me come figlia".