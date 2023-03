Ilary Blasi e Bastian con Isabel Totti: prove di famiglia allargata

Bastian ha già conosciuto i figli di Ilary Blasi e Totti

Nelle immagini pubblicate dalla rivista si vede Bastian che prende sulle spalle Isabel mentre la cuginetta chiede di essere presa in braccio anche lei. In un altro scatto, invece, Ilary e Bastian tengono entrambi per mano la terzogenita di Totti, che sembra aver instaurato un ottimo rapporto con il nuovo fidanzato della madre. La giornata si è conclusa con un gelato al bar Giolitti. Secondo i gossip la Blasi e Muller non andranno a convivere come Totti e Noemi: il loro rapporto continuerà per i prossimi mesi a distanza, tra Roma, Milano (dove Ilary si reca spesso per motivi di lavoro) e Francoforte.