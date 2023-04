Ilary e le voci sulla causa con Totti, la risposta su Instagram

Ilary Blasi è tornata all'attacco su Instagram. All'indomani della prima sentenza del giudice sulla causa di separazione da Francesco Totti, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso sul suo account delle immagini che sembrano delle vere e proprie frecciatine. Ha postato un selfie in cui tiene un dito sulla bocca, come a voler zittire tutti in merito agli ultimi gossip trapelati sul suo conto. "Shhhh", ha poi scritto la 41enne. Subito dopo ha condiviso una foto in cui si mostra con il nuovo look, una frangia sbarazzina curata da Alessia Solidani, hair stylist di fiducia e cara amica. Come spiegato a Verissimo, Ilary parlerà presto dei cambiamenti che hanno scosso la sua vita privata nell'ultimo anno ma lo farà a tempo debito, molto probabilmente quando la battaglia legale con l'ex marito sarà giunta al termine.

Le ultime news sulla separazione di Totti e Ilary Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è arrivata la prima decisione del giudice. Una decisione che accoglie le ultime proposte economiche dell'ex calciatore, che aveva offerto 12mila euro al mese per i tre figli. L'ex moglie aveva chiesto il doppio per i ragazzi, ma il giudice ha deciso che Totti, per i tre figli, dovrà dare 12.500 euro al mese. Le spese scolastiche vanno divise, non in parti uguali: 70% Totti, 30% Ilary. La villa all'Eur, invece, resta a Ilary come previsto fino alla maggiore età di Isabel, tanto che Totti se ne è andato da gennaio e non ha più neppure le chiavi perché sono state cambiate le serrature. Le spese ordinarie, però, non sono più a carico dell'ex attaccante, ma vanno divise equamente tra gli ex coniugi: 50% Blasi, 50% l'ex capitano della Roma.

Totti, Ilary e la custodia dei tre figli Argomento figli: se per Cristian e Chanel (18 anni a novembre lui, 16 a maggio lei) il giudice non ha stabilito cose particolari, visto che il ragazzo è quasi maggiorenne e la sorella è ampiamente autonoma, per Isabel l'affidamento è congiunto ma la custodia è della mamma. In sintesi, la bambina, 7 anni, vivrà con Ilary ma vedrà con frequenza il padre nei tempi e nei modi stabiliti dal tribunale. In questo quadro rientrano anche le vacanze estive e invernali e le feste, oltre che la quotidianità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA