Stasera Ilary ancora una volta contro Totti: ecco il motivo

Ilary-Totti, scontro a distanza

Entrambi saranno infatti impegnati in dei programmi stasera. Ilary condurrà la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, tornata in tv proprio ad un anno dalla separazione da Totti. Già nella prima puntata aveva lanciato una frecciata all'ex marito: "Esattamente un anno che non ci vediamo, vi avevo lasciato dicendo: "Tutto può cambiare". Effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c'è più: ovviamente parlo di Nicola Savino". Totti, invece, sarà l'ospite d'onore del Monday Night Show di Dazn condotto da Pierluigi Pardo, commentando anche la sfida Atalanta-Roma.