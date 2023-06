Chanel Totti in tv: a L'Isola dei Famosi con il fidanzato

Ospite speciale alla finale de L'Isola dei Famosi 2023: in studio, a supportare Ilary Blasi, c'è Chanel Totti. La figlia di Francesco è inquadrata più volte dal regista Roberto Cenci durante la diretta: la 16enne è seduta in prima fila e accanto a lei c'è il fidanzato Cristian Babalus. Chanel indossa un abito bianco con strass e scollatura a cuore e appare attenta e molto coinvolta dalla serata. Settimane fa era presente a supportare la Blasi Cristian, il fratello maggiore di Chanel, insieme alla fidanzata Melissa Monti. Non è la prima volta che la secondogenita di Totti fa capolino in qualche show di Ilary: tempo fa ha fatto una breve sorpresa alla madre al Grande Fratello Vip.