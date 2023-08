Ilary Blasi e Totti, "la guerra dei Rolex" non è finita: cosa succede ora

ROMA - Ennesimo capitolo della 'saga' dei Rolex contesi da Francesco Totti e Ilary Blasi , che continuano la loro 'guerra' nell'ambito della causa di divorzio. Dopo la decisione del giudice del Tribunale civile di Roma per un "affido condiviso" dei preziosi orologi ( tra questi anche un Daytona Rainbow dal valore ci circa un milione di euro ), è arrivata anche quella sul ricorso presentato dalla showgirl che si era rifiutata di restituirli facendo inoltre sapere che era in possesso solo di "un paio, forse tre orologi".

Totti e Ilary Blasi, scoppia la lite in tribunale: "Chi ha tradito prima?"

Totti e Ilary, la decisione dei giudici sui Rolex

Il collegio della VII sezione del Tribunale civile di Roma ha infatti respinto l'appello della Blasi, che dovrà portare tutti gli orologi contesi in una cassetta di sicurezza cointestata a lei e a Totti (i giudici hanno evidenziato come nel corso dell'istruttoria di primo grado la presentatrice aveva ammesso di aver prelevato 6 o 7 rolex), condannandola anche a pagare 4mila euro di spese legali. Respinta anche la richiesta di restituzione di altre borse e scarpe, della cui sparizione Ilary non si sarebbe accorta prima.