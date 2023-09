Totti e Ilary, vicina la svolta sui Rolex: cosa sta succedendo

Totti e Ilary, la guerra dei Rolex potrebbe essere alle battute finali. Stando a quando riporta il "Corriere della Sera" tra lo storico capitano della Roma e l'ormai ex moglie si è arrivati alle battute finali per quanto riguarda il possesso degli orologi preziosi che Totti dice essere suoi e Ilary dice essere un regalo. Secondo il quotidiano, i giudici hanno ordinato a Ilary di riportarli in un luogo condiviso, dopo che li aveva ritirati dalla cassetta di sicurezza nelle fasi iniziali della separazione. Ora sono accessibili a entrambi i coniugi, in attesa di stabilire a chi appartengano. "La banca è stata scelta. Il conto aperto, la nuova cassetta di sicurezza attivata. L’operazione dovrebbe andare in porto entro fine mese", si legge sul Corriere della Sera. A quel punto Totti e Ilary faranno la conta: per Francesco sarebbero 7 o 8 gli oroglogi mancanti, per Ilary la metà. La svolta è vicina.