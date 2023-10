Pio e Amedeo senza freni, la gag su Ilary Blasi davanti a Totti e Noemi

Pio e Amedeo senza freni davanti a Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha assistito al Felicissimo Show, lo spettacolo teatrale del duo comico pugliese in scena al Teatro Brancaccio di Roma. Totti e Noemi erano seduti accanto a Lino Banfi. L'ex capitano della Roma è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala. "Francesco! Capitano!", hanno urlato i presenti, che hanno messo immediatamente mano ai telefonini per tentare di scattare qualche foto. L'ex calciatore ha sorriso e salutato la platea con la mano, poi ha raggiunto velocemente il suo posto. Qui è stato raggiunto da D'Antini e Grieco che non hanno potuto fare a meno di lasciarsi andare a qualche battuta sulla vita privata di Totti e la recente separazione da Ilary Blasi...