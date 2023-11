Chanel Totti regala al fidanzato Cristian un'Audi da 168mila euro (con sorpresa)

Chanel Totti continua a stupire il suo fidanzato Cristian Babalus , al quale è legata da quasi un anno. Di recente la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è fatta trovare in tuta dark ma con una borsa Chanel in tinta al braccio davanti a un'Audi R8 5.2 V10 RWD pronta da guidare. Un'auto sportiva verde Tiffany, a due posti, decappottabile e full option dal valore di 168mila euro.

La sorpresa di Chanel Totti per il fidanzato

In realtà Chanel Totti non ha davvero regalato a Babalus un'Audi bensì la possibilità di poterla guidare per un giorno, dato che Cristian è un amante delle vetture. Il costo del noleggio per ventiquattro ore? All'incirca 900 euro. Il ragazzo, che è già padre di una bambina nata da una precedente relazione, è rimasto senza parole davanti al regalo della sua dolce metà, molto seguita sui social network nononostante i suoi 16 anni.