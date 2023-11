Docufilm Ilary Blasi: quando andrà in onda, quanto dura e di cosa parlerà

Il 24 novembre, su Netflix, sarà pubblicato per la prima volta "Unica" il docufilm su Ilary Blasi che, per la prima volta, parlerà della separazione da Francesco Totti. Sorrisi e Canzoni svela il manifesto ufficiale e anche qualche altro dettaglio. Si tratta, scrive il settimanale, di un progetto segreto di cui nessuno era al corrente. In una lunga intervista, intorno a cui ruota il film, Ilary svelerà la sua verità. Il film durerà circa 80 minuti e, al momento, non sono previste altre attività stampa per lanciarlo o parlarne. L'unica voce di Ilary, quindi, sembra essere quella del film.