Ilary Blasi è incinta? A 43 anni, da compiere ad aprile, diventerà di nuovo mamma? Per lei sarebbe la quarta volta, per il compagno Bastian la prima. I rumors si rincorrono da settimane ma non ci sono conferme né smentite. Da qualche tempo se ne parla, le voci erano state messe a tacere dopo che era stato spiegato che Ilary, in montagna, non sciava per un problema al ginocchio, ma le anticipazioni della sua autobiografia "Che stupida" hanno di nuovo riacceso i rumors.