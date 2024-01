Ilary Blasi e la reazione all'intervista di Iovino. Poi l'invito a cena a Totti

Mentre Francesco Totti è a Madrid con il figlio Cristian, 18 anni, che ha iniziato a giocare con il Rayo Vallecano, Ilary Blasi reagisce all'intervista di Cristiano Iovino. Il personal trainer e imprenditore ha rilasciato oggi una lunga intervista al Messaggero in cui ammette che non è stato solo un caffè ad unirlo a Ilary, ma una "frequentazione intima". Ilary, ufficialmente, non parla e non reagisce, ma emergono dettagli e retroscena sulla sua reazione. Domani, infatti, uscirà un'intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, in cui la conduttrice presenta il suo libro. L'intervista è stata rilasciata giorni fa ma è chiaro che, alla luce delle parole di Iovino, quelle di Blasi potessero sembrare poco attuali.