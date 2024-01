Ilary Blasi, oggi il libro su Totti: ecco i retroscena e tutte le verità inedite

C'è una frase nel libro di Ilary Blasi che colpisce: lei racconta di essere - giustamente - rimasta ferita dall'intervista di Totti al Corriere della Sera (quella famosa dei Rolex e delle borse) perché le interviste restano per sempre e il pensiero, ovviamente, è andato ai figli. Non solo le interviste, però, restano: a 4 pagine di giornale (per Totti, dopo il Corsera, è arrivata Repubblica) Ilary Blasi ha risposto con 90' di docufilm su Netflix, una copertina su "Sette", due interviste tv a Verissimo e un libro da 228 pagine. Il volume esce oggi, si chiama "Che stupida" e racconta, più o meno, tutto quello che già era emerso su Netflix. Qualche dettaglio inedito però c'è: eccolo.