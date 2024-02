Ilary Blasi con le figlie a Disneyland, i social su Chanel Totti: "Si è lasciata?"

Ilary Blasi è in vacanza con le figlie Isabel e Chanel a Disneyland Parigi. Sia lei sia la sua seconda figlia stanno condividendo e pubblicando foto e video della vacanza ma i social si chiedono se Chanel sia ancora fidanzata con Cristian Babalus. I due sono abituati a condividere foto e like e il fatto che lui sia a Dubai e lei a Parig i ha fatto venire dubbi ai follower: "Ma si sono lasciati?".

Ilary Blasi con Isabel e Chanel Totti a Parigi

Chanel, in ogni caso, non sembra stare male con mamma e sorellina a Parigi. Non è chiaro, tra l'altro, se le tre siano sole o se con loro ci sia anche Bastian, il compagno di Ilary che spesso la raggiunge, e lei fa lo stesso, in giro per l'Europa.