Totti e Ilary: Caterina Balivo litiga in tv con l'ex moglie di Cordova

Simona Marchini difende Totti e attacca Ilary Blasi

Sull'argomento l'attrice si è schierata dalla parte di Totti criticando duramente Ilary: "Che i maschi tradiscono si sa da sempre, non lo sto approvando sto dicendo che lei non è stata a casa a soffrire, è andata a lavorare ha fatto le sue cose. Io al posto di lei, però, certe cose non le avrei fatte", ha affermato Simona Marchini. E poi: "Io certe cose al suo posto non le avrei fatte. Prendermi gli orologi… sta cosa un po’ cialtrona. Non è che sono due perle di comportamento, però, io avrei avuto un po’ più di classe al posto di lei. Il documentario? Io non lo avrei fatto. Io lo dico per la dignità della donna, non contro di lei. Io non mi sono messa a caldo a raccontare le miei cose, perché è qualcosa che riguarda le due persone".