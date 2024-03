Flavia Vento torna a parlare di Totti: "Venne a casa mia e..."

Flavia Vento è tornata a parlare di Francesco Totti in un'intervista rilasciata a Monica Setta al programma tv Storie di donne al bivio . "L’ho conosciuto a casa di Valentino Rossi, nel 2001. Mi ricordo che mi chiese subito il numero di telefono e mi chiamò appena andai via da questa festa. Venne a prendermi e andammo a mangiare un gelato , mi ricordo, a Prati. Poi venne a casa mia, insomma, ci siamo frequentati. Siamo andati anche a cena a La Villetta, che è il suo ristorante preferito. Io andavo sempre allo stadio e ho portato fortuna perché la Roma ha vinto lo scudetto" .

La storia tra Flavia Vento e Francesco Totti

Una relazione che, poi, l'ex giocatore avrebbe deciso di interrompere spezzando il cuore di Flavia Vento. "Francesco secondo me è una persona comunque d’oro, anche se diciamo che sono rimasta male perché sai sognavo un po’ quest’amore, parliamo di amore quindi… ci credevo un po’. Però ovviamente non è proseguito. Lui si è sposato e io sono rimasta molto male". Totti ha sempre negato qualsiasi tipo di legame con la Vento.

Flavia Vento non perdonerà Totti

"Era meglio non essere proprio nominata nel libro. Io su questa situazione sono molto calma, quando invece mi ferisce molto, sì. Non ho colpe per quello che ho ricevuto, sono stata considerata una rovina famiglie. Non lo perdonerò mai", ha aggiunto Flavia Vento. La soubrette ha poi annunciato un'altra intervista in cui "dirò veramente tutto, perché tanto è inutile che stiamo qui ogni volta. Ci sono anche altre persone, se proprio devo parlare dirò finalmente tutta la verità".