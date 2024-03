Ilary Blasi, lite in strada con il figlio Cristian Totti: cosa è successo

I fotografi del settimanale Oggi hanno sorpreso Ilary Blasi e Cristian Totti durante un momento di nervosismo per le strade di Madrid, dove il figlio della conduttrice si è trasferito per giocare nella Rayo Vallecano. "Un’atmosfera grigia tra i due non solo perché non c’era il sole: nessun abbraccio o scenetta da voglia di tenerezza tra i due", scrive la rivista che aggiunge che Cristian sembrava stanco per via dell’allenamento "ma anche accigliato con Ilary". L'ex moglie di Francesco Totti è poi tornata in albergo, mentre il primogenito a casa; si sono rincontrati per cena.