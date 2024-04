Chanel Totti, un anno d'amore con Cristian Babalus: dove hanno festeggiato

Un anno d'amore per Chanel Totti e Cristian Babalus . La coppia è unita dalla primavera 2023. Una relazione importante, tanto che il ragazzo ha già conosciuto sia Francesco Totti sia Ilary Blasi . E anche Bastian Muller , il compagno della conduttrice con il quale ha trascorso qualche tempo fa una rilassante vacanza a Lugano. Chanel e Cristian hanno festeggiato il loro amore prima con una vacanza alle Maldive e poi ritagliandosi qualche ora di relax a Monte Carlo.

Chanel Totti e Cristian Babalus festeggiano l'anniversario

Chanel Totti e Cristian hanno alloggiato all'Hotel Hermitage, una struttura a cinque stelle che gode di una posizione favolosa con vista sul Mediterraneo. Per l'occasione Babalus ha omaggiato la sua dolce metà con un enorme mazzo di rose rosse con la scritta 'love'. Piccola curiosità: nel Principato di Monaco ci sono anche Totti e Noemi Bocchi, per assistere alla finale del torneo di tennis Monte Carlo Masters.