Totti, sette anni fa l'addio e venerdì la causa con Ilary Blasi: cosa succederà

Totti e Ilary Blasi: ultime news sulla separazione

Sono cambiate tante cose in seguito all'addio di Francesco Totti al pallone. A partire dalla vita privata: oggi lo sportivo non è più sposato con Ilary Blasi. Una relazione giunta al capolinea dopo quasi venti anni e tre figli insieme. L'ex coppia è ai ferri corti dal 2022 ed è alle prese con una separazione difficile: la prossima udienza è fissata al 31 maggio. In tribunale i legali delle rispettive parti presenteranno le liste dei nuovi testimoni, che potrebbero cambiare le carte in tavola. Da tempo, come riporta anche il settimanale Gente, si vocifera per la conduttrice di un possibile "secondo amante oltre a Cristiano Iovino". In gioco c’è l’addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio: chi verrà giudicato responsabile potrebbe dover risarcire l’altro.