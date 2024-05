Totti e Ilary, l'ultima richiesta della Blasi sulla separazione

Ilary Blasi vuole separarsi al più presto da Francesco Totti , più precisamente entro l’autunno. Stando a quanto riporta Repubblica, la conduttrice televisiva ha avanzato la richiesta di sentenza parziale di separazione , per accelerare i tempi. Questo perché entro un anno sarebbe arrivata la decisione sull’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento e l’assegno di mantenimento per i tre figli. Inoltre una sentenza del genere permette di poter passare subito al divorzio. Sulla richiesta avanzata dalla oramai ex moglie dell’ex calciatore il tribunale si esprimerà nei prossimi mesi.

Ultime news sulla separazione tra Totti e Ilary

Continua intanto la causa civile tra Totti e Ilary, la cui sentenza è attesa tra meno di un anno. L'obiettivo di Francesco è di abbassare almeno al 50 per cento l’assegno di mantenimento stabilito. Finora c’è una sentenza, quella provvisoria di aprile 2023, che stabilisce che lo sportivo debba 12mila e 500 euro al mese più 40mila euro all’anno per le rette scolastiche dei figli. Ed è su questo che si gioca il fattore di chi ha tradito per primo, minando la serenità coniugale. I magristrati, pertanto, hanno deciso di ascoltare i testimoni che Francesco e Ilary ritengono importanti per il caso (nella lista ci sarebbe anche Cristiano Iovino).