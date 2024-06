Temptation Island, Martina e Raul e quel legame con Ilary e Totti

Manca poco all'inizio della nuova edizione di Temptation Island , il reality show sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia . Mediaset ha iniziato a mandare in onda le clip di presentazione delle nuove coppie e tra i vari fidanzati ci sono due che hanno attirato subito l'attenzione del web per un presunto legame con Ilary Blasi e Francesco Totti. Si tratta di Martina e Raul, insieme da circa dieci mesi anche se il primo incontro risale a qualche anno fa.

Martina e Raul di Temptation Island sono amici di Totti e Ilary?

Martina e Raul di Temptation Island sono molto attivi sui social network. La ragazza è un'imprenditrice romana e tra le varie attività si occupa del Ristorante Da Dante, molto in voga tra i Vip italiani e non. Sul profilo Instagram del locale è impossibile non notare foto e selfie con diversi volti noti come Francesco Totti, Simona Ventura, Mahmoood, Wanda Nara e tanti altri. Raul, invece, conta oltre 10mila follower sul suo profilo Instagram dove pubblica principalmente foto di viaggi. Tra i suoi follower spicca anche Ilary Blasi. Sul web sono molti a volerne sapere di più ma al momento non ci sono ulteriori dettagli a riguardo.

Chi sono Martina e Raul di Temptation Island 2024

Quella tra Martina De Ioannon e Raul Dumitras è una storia molto tormentata. "Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo, tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno, non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà", ha spiegato l'imprenditrice nel video di presentazione.