Ilary, "nessun accordo di pace con Totti". La guerra continua e lei si rilassa con Bastian

Nessun accordo sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, come insinuato da qualcuno negli ultimi giorni. A farlo sapere il settimanale Chi, che assicura che si tratta solo di "una bella e romantica suggestione". Al momento le cose sono rimaste com'erano. "La coppia si confronterà in questi giorni in tribunale per stabilire di chi sia la colpa della separazione. E, per farlo, ciascuno dei due contendenti dovrà presentare prove, testimonianze, svelare le proprie carte", si legge sulla rivista. Insomma, uno scontro di fuoco e per questo la conduttrice si rilassa con il compagno Bastian Muller, conosciuto due anni fa. Un amore che procede a gonfie vele nonostante la distanza.