Flavia Vento a Belve e il gossip su Totti: "Non chiedo scusa a Ilary Blasi"

Tra gli ospiti della nuova edizione di Belve - al via su Rai2 martedì 19 novembre - anche Flavia Vento , che è tornata a parlare del gossip su Francesco Totti . La conduttrice Francesca Fagnani ha chiesto alla soubrette se sente di chiedere scusa a Ilary Blasi . "Non mi devo scusare con nessuno", ha replicato Flavia. La Fagnani le ha però ricordato che Ilary era incinta e a pochi giorni dalle nozze: "Non sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti", ha puntualizzato la Vento. Poi ha aggiunto: "Io non ne voglio più parlare. Dopo tutto quello che sta succedendo ora, la mia intervista è l'ultimo dei problemi penso".

Flavia Vento a Belve parla anche di sesso

Durante l'intervista a Belve, Flavia Vento ha parlato anche di sesso e spiritualità. "Lei è diventata Buddha?", ha chiesto Francesca Fagnani. Flavia ha risposto con serietà: "Si è così. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria". E poi: "Perché il sesso può essere molto satanico. Io tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine. Sarebbe un grande sogno per me".