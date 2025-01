Ilary e il sesso con Bastian. Ma sul divano spunta...Totti  

Tempo di confidenze per Ilary Blasi nel documentario Netflix , tra i più seguiti del momento sulla piattaforma streaming. Nei sei episodi la conduttrice ha parlato a lungo del rapporto con Bastian Muller , l'imprenditore tedesco incontrato dopo la separazione da Francesco Totti. E non sono mancate le rivelazioni più bollenti. "Ho un buon rapporto con il sesso - ha detto Ilary - L'intimità con una nuova persona dopo 20 anni? C’è un detto ‘scopa nuova, scopa bene’ (ride, ndr). Io mi vergogno di queste cose… lo vedrà pure mia madre dai". Poi con tono più serio ha aggiunto: "Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. Il sesso è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo".

Ilary Blasi e il sesso con il compagno Bastian Muller

"Sempre quello fai, non è che ti puoi inventare chissà cosa. - ha ammesso Ilary Blasi su Netflix - Ma anche con le amiche non è che dico chissà cosa, sì certo il racconto e la battuta ci sono sempre state, ma niente più. Il sesso è divertimento, è leggero. Tabù? Lo puoi pure ‘fare strano’, però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta ci sta fare una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai, l'evergreen".

Ilary Blasi su Netflix e il dettaglio su Francesco Totti

In Ilary non mancano i riferimenti, alcuni scherzosi, a Francesco Totti, marito della Blasi per quasi venti anni. E nella scena in cui la presentatrice guarda Chi l'ha visto?, il suo programma preferito, a molti non è sfuggito un grosso quadro dove è presente un 10, il magico numero dell'ex calciatore. D'altronde Totti resta il proprietario della villa all'Eur in cui vive la Blasi e dopo la rottura Ilary non sembra aver toccato quasi nulla dell'arredamento. Nel salotto è presente una grande libreria che separa la zona pranzo da quella relax: da un lato il tavolo di vetro con sedie di pelle, dall'altro due diversi divani, uno in tessuto grigio, l'altro in pelle nera. Il tutto arricchito da maxi tv, poltrone di camoscio giallo e maxi lampadari con abat jour.