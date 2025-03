Totti commosso: l'ultimo messaggio di Chanel è dolcissimo

Francesco e Chanel Totti, un rapporto padre e figlia che va al di là di tutto e tutti. E la ragazza, che il prossimo maggio raggiungerà la maggiore età, non ha perso occasione per sottolinearlo. Negli ultimi mesi si era parlato di alcuni conflitti tra l'ex calciatore e la sua secondogenita ma in realtà i due sono legatissimi e di recente hanno anche condiviso un avventuroso viaggio in Lapponia. Chanel ha condiviso un selfie allo specchio con il capitano, in bianco e nero. Entrambi sorridenti e uniti. "Per sempre", ha scritto la figlia di Totti, suggellando così con due semplici parole un legame che va oltre ogni cosa. E in sottofondo una canzone toccante e intensa: È fuori è buio di Tiziano Ferro, uno dei loro cantanti preferiti. Nonostante la separazione, Chanel è rimasta legata sia al padre sia alla madre. E lo stesso hanno fatto i suoi fratelli Cristian e Isabel.